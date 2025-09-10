Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Zahraničie

Orbán: Narušenie územnej celistvosti Poľska je neprijateľné

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Ruské drony podľa Varšavy narušili poľský vzdušný priestor najmenej 19-krát - prvý raz v utorok približne o 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ.

Autor TASR
Budapešť 10. septembra (TASR) — Narušenie územnej celistvosti Poľska je neprijateľné, konštatoval na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na skutočnosť, že počas ruských dronových útokov na Ukrajinu došlo v noci na stredu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Tento prípad tiež dokazuje, že naša politika podpory mieru je opodstatnená a rozumná,“ uviedol maďarský premiér, ktorý v mene svojej krajiny vyjadril plnú solidaritu s Poľskom.

Ruské drony podľa Varšavy narušili poľský vzdušný priestor najmenej 19-krát - prvý raz v utorok približne o 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné lietadlá.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom