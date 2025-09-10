< sekcia Zahraničie
Orbán: Narušenie územnej celistvosti Poľska je neprijateľné
Ruské drony podľa Varšavy narušili poľský vzdušný priestor najmenej 19-krát - prvý raz v utorok približne o 23.30 h SELČ, posledné narušenie bolo zaznamenané v stredu o 06.30 h SELČ.
Autor TASR
Budapešť 10. septembra (TASR) — Narušenie územnej celistvosti Poľska je neprijateľné, konštatoval na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na skutočnosť, že počas ruských dronových útokov na Ukrajinu došlo v noci na stredu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Tento prípad tiež dokazuje, že naša politika podpory mieru je opodstatnená a rozumná,“ uviedol maďarský premiér, ktorý v mene svojej krajiny vyjadril plnú solidaritu s Poľskom.
