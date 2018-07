Orbán: Naše stanovisko k migrácii je od roku 2015 nemenné

Maďarský premiér pripomenul, že žiadny žiadateľ o azyl sa na územie EÚ nedostal v Maďarsku ako prvej krajine.

Berlín/Budapešť 4. júla (TASR) - Maďarsko nemôže a ani nechce prijať nikoho, avšak je pripravené kedykoľvek pomôcť pri vracaní ilegálnych prisťahovalcov do Grécka.



V Berlíne to v stredu pri rokovaní s nemeckým spolkovým ministrom vnútra Horstom Seehoferom vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý sa vo štvrtok stretne v nemeckom hlavnom meste i so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou.



Na margo problematiky migrácie hosť z Budapešti pripomenul, že stanovisko Maďarska k tejto otázke je nemenné, priame a úprimné, aj keď nepohodlné od roku 2015. Súčasne pripomenul, že žiadny žiadateľ o azyl sa na územie EÚ nedostal v Maďarsku ako prvej krajine.



Obaja účastníci stretnutia sa podľa správy tlačovej agentúry MTI, ktorá sa odvoláva na príslušný útvar úradu premiéra, zhodli na tom, že dvojstranné bavorsko-maďarské vzťahy neboli nikdy lepšie ako v súčasnosti konštatujúc, že širokú spoluprácu v hospodárskej sfére sa podarilo rozšíriť i na oblasť obranného priemyslu.



Kresťanská demokracia stojí podľa ich názoru pred obrovskou príležitosťou, pretože európskym občanom je čoraz zrejmejšie, že iba kresťanskí demokrati sú schopní ochrániť pracovné príležitosti, hranice a kultúrnu identitu starého kontinentu.