Orbán: Nasledujú dva najnebezpečnejšie mesiace vojny

Budapešť 20. novembra (TASR) - Nasledujú dva najnebezpečnejšie mesiace vojny na Ukrajine a Maďarsko sa nemôže nechať vtiahnuť do tejto vojny, povedal podľa servera hirado.hu v stredu po mimoriadnej schôdzi Rady obrany štátu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Vo videu zverejnenom na Facebooku Orbán podotkol, že víťazstvom Donalda Trumpa v amerických voľbách sa mier, alebo aspoň prímerie, hmatateľne priblížili, no v Spojených štátoch je ešte dva mesiace pri moci vláda presadzujúca vojnu.



"V praxi to znamená, že včera (v utorok, pozn. TASR) Ukrajinci odpálili rakety dlhého doletu na ruské územie a Rusi reagovali prijatím prísnejšej jadrovej doktríny. Vypočul som si správu Rady obrany. Nebezpečenstvo eskalácie a šírenia vojny nebolo nikdy také veľké ako teraz," dodal premiér.



Podľa jeho slov v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch budú potrebné všetky znalosti, prostriedky a diplomatické skúsenosti Maďarska, aby sa vyhlo tejto vojne.



Príslušní ministri, štátni tajomníci, hlavný poradca pre národnú bezpečnosť a náčelník generálneho štábu na zasadnutí rady zhodnotili vojnovú situáciu po tom, čo Washington povolil Ukrajine použiť rakety dlhého doletu dodané Spojenými štátmi na údery na ciele vo vnútrozemí Ruska. Hovorili aj o aktualizovanej jadrovej doktríne Ruska, podľa ktorej by Rusko mohlo zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade, ak by čelilo útoku konvenčnými raketami, podporovanému jadrovou mocnosťou.