Orbán: Návrh rozpočtu EK 2028-2034 je vybabraním s farmármi

Budapešť 16. júla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu na Facebooku reagoval na predbežné informácie o návrhu rozpočtu Európskej komisie na obdobie 2028 – 2034, ktorý zahŕňa aj pravidlá týkajúce sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Orbán na svojom účte napísal, že v Bruseli „poriadne vybabrali s farmármi. Situácia je vážna. Podrobnosti čoskoro!“ dodal premiér. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarský šéf agrárneho rezortu István Nagy tiež na sociálnej sieti podotkol, že Brusel by nezodpovedným krokom ohrozil poľnohospodárov a spotrebiteľov. Uniknuté informácie o návrhu rozpočtu EK na obdobie 2028 – 2034, ktorý zahŕňa aj pravidlá SPP, sú podľa neho poburujúce a frustrujúce.



Nagy zdôraznil, že podľa plánov by sa poľnohospodárske fondy spolu s ďalšími fondmi EÚ tiež zapojili do veľkého spoločného fondu. To by znamenalo zrušenie dvojpilierovej štruktúry SPP, ktorá existuje a dobre fungovala desaťročia. Hoci konkrétne rozpočtové čísla ešte nie sú známe, zdá sa, že Brusel sa týmto krokom snaží skryť výrazné zníženie poľnohospodárskych dotácií.



Minister vo zverejnenom videu položil niekoľko otázok, napríklad ako by mal maďarský alebo európsky farmár plánovať budúcnosť, ak najprv vnútorné trhy EÚ zaplavia ukrajinské poľnohospodárske produkty vyrobené za nekontrolovaných podmienok, potom v priebehu niekoľkých týždňov chcú uzavrieť dohodu medzi EÚ a juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur, aby mohli poľnohospodárske produkty dovážať aj z Južnej Ameriky, a potom navyše chcú znížiť finančnú podporu pre farmárov z EÚ?



Nagy sa tiež opýtal, na koho návrh a v koho záujme ide Brusel proti vôli farmárov a ministrov poľnohospodárstva? Následne uviedol, že zaznievajú hlasné vyhlásenia o nových prioritách, z ktorých prvou je bezpodmienečná podpora Ukrajiny. „Bolo by to sebazničujúce, keby Brusel obetoval vlastných farmárov a prostredníctvom nich aj vlastnú potravinovú bezpečnosť, aby podporil Ukrajinu,“ dodal.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)