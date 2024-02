Orbán navštívi Trumpa na Floride, stretnú sa po poldruha roku

Budapešť 29. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán inicioval svoje stretnutie s bývalým prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, uviedol vo štvrtok index.hu, podľa ktorého sa má táto schôdzka uskutočniť na budúci týždeň v piatok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server s odvolaním sa na denník The New York Times spresnil, že Orbána má prijať Trump vo svojej rezidencii Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride.



Na otázku, či maďarského ministerského predsedu prijme aj súčasný americký prezident Joe Biden, Biely dom odpovedal, že o takom niečom nevie, píše index.hu.



Orbán sa naposledy stretol s Trumpom v lete 2022 v golfovom klube exprezidenta v New Jersey.



Trump už dávnejšie ocenil Orbána, ktorý je proti migrácii a právam LGBTQ a o svojom spôsobe vládnutia hovorí ako o "neliberálnej demokracii". Donald Trump ho prijal ešte ako prezident v Bielom dome v roku 2019. Orbán bol zasa prvým európskym lídrom, ktorý podporil Trumpovu prezidentskú kampaň v roku 2016.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)