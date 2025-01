Orbán naznačil veto predĺženia sankcií EÚ voči Rusku

Budapešť 24. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok na Facebooku naznačil, že Budapešť bude vetovať predĺženie sankcií Európskej únie voči Rusku. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"V Bruseli je teraz na programe otázka predĺženia sankcií a ja som zatiahol ručnú brzdu. Nie je možné, aby Maďarsko platilo takúto neúmernú cenu sankcií," napísal Orbán.



Podľa jeho slov Ukrajina nemôže s Maďarskom "vybabrať" v otázke energetickej bezpečnosti, pretože existuje alternatívna cesta tranzitu. "V dôsledku toho, čo robia, ceny energií stúpajú. Ak by sa správali slušne, tak by pohonné hmoty na čerpacích staniciach neboli také drahé ako teraz a takto by nevyzerali ani ceny energií v strednej Európe," poznamenal Orbán.



Ako dodal, systém sankcií je zlý, najmä pre Maďarov. "Nevetovali sme systém sankcií, ale namiesto toho sme rokovali o výnimkách pre Maďarsko. Maďarsko však za posledné tri roky prišlo pre bruselské sankcie o 19 miliárd eur. Je to obrovská suma, oveľa viac, než koľko zaplatia Maďari za rok do štátneho rozpočtu vo forme daní z príjmu," píše Orbán.



Ukrajina sa podľa neho snaží "vybabrať" s Maďarmi aj v oblasti energetiky, keďže zastavila tranzit zemného plynu z Ruska do Maďarska. Orbán vyzval Kyjev, aby obnovil tranzit plynu, aby neútočil vojenskými prostriedkami na trasu plynovodu, a požiadal tiež o záruku, že to, čo práve urobila Ukrajina s plynom, sa nebude opakovať s ropou, pretože aj tá ide cez jej územie. "To je pre Maďarsko vážnym rizikom," uzavrel maďarský ministerský predseda.



Zachovanie sankcií bolo na piatkovom programe rokovania veľvyslancov EÚ v Bruseli, oficiálne ich majú schvaľovať na pondelkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí.