Orbán: Neakceptujeme systém solidarity EÚ pri prerozdeľovaní migrantov
Autor TASR
Budapešť 9. decembra (TASR) - Brusel pondelňajším rozhodnutím o migrácii spustil nový, absurdný a nespravodlivý útok voči Maďarsku. Konštatoval to v utorok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého je postoj Európskej komisie, že Maďarsko nie je migračnou krízou ovplyvnené, „bodnutím do chrbta“ a odtrhnutý od reality. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Maďarsko je najstabilnejšou baštou obrany v celej Európe, kam sa tento rok pokúsili nelegálne vstúpiť desaťtisíce ľudí. Zabránili sme tomu hraničnými zábranami a tisíckami príslušníkov pohraničnej stráže, za čo nám Brusel dáva pokutu milión eur denne,“ napísal maďarský premiér.
Podľa jeho slov bola južná trasa migrácie uzavretá, ale s touto migračnou dohodou sa otvára „západný front“. Najnovšie rozhodnutie Bruselu vyžaduje, aby Maďarsko buď prijalo migrantov z iných európskych krajín, alebo od budúceho júla platilo za ich neprijatie.
„Chcel by som raz a navždy jasne dať najavo, že pokiaľ bude mať Maďarsko národnú vládu, toto škandalózne rozhodnutie neuplatníme,“ reagoval Orbán. V súvislosti s voľbami v apríli budúceho roka dodal, že Maďari musia urobiť dôležité rozhodnutie, či chcú vládu, ktorá by urobila kompromis s Bruselom a prijala by migračný pakt, alebo či zostane pri moci národná vláda, ktorá zaručí Maďarsko bez migrantov.
