Orbán: Nedovolíme, aby Maďarov tretíkrát vtiahli do vojny

Budapešť 3. mája (TASR) - Európa sa v tejto chvíli v otázke vojny a mieru zahráva s ohňom. Maďarsko sa ale nenechá vtiahnuť do vojny, povedal v piatok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér poznamenal, že osobne zasahoval v záujme toho, aby Maďarsko zostalo mimo vojny v roku 1999 a nezačala sa tak vojna medzi Srbskom a Maďarskom, ktorá by poškodila vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami na desaťročia.



Maďarsko je podľa Orbána aj teraz na strane mieru, povedal v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine.



"Nechceli sme sa zúčastniť na prvej ani druhej svetovej vojne. Nedovolíme, aby boli Maďari tretíkrát vtiahnutí do vojny, po ktorej by museli zaplatiť najvyššiu cenu. Prezident Spojených štátov (Joe Biden) jasne povedal, že ekonomike USA prospeje zbrojná podpora Ukrajiny, pričom sú tu aj mimovládne organizácie a ľudia okolo Sorosa, ktorí túto situáciu zneužívajú," dodal maďarský ministerský predseda.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)