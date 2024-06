Orbán: Nemecko už nevonia rovnako ako kedysi

Budapešť 21. júna (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán počas piatkovej návštevy Berlína povedal, že Nemecko už "nevonia a nevyzerá rovnako" ako kedysi a v dôsledku migrácie sa zmenilo na "pestrofarebný, multikultúrny svet". Orbán, ktorý neochvejne bojuje proti imigrácii, sa má v piatok stretnúť s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



V pravidelnom týždennom rozhovore pre maďarský štátny rozhlas Orbán povedal, že tvár Nemecka sa v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi zmenila na nepoznanie. "Státisícom" migrantov bolo "udelené občianstvo na rýchlom základe", tvrdil. "Ak porovnám toto Nemecko s Nemeckom spred desiatich rokov, nevyzerá rovnako. Už to tak nevonia," povedal Orbán.



Orbán tiež uviedol, že Nemecko bolo kedysi príkladom pre svojich "tvrdo pracujúcich ľudí" a "poriadok", teraz to však podľa neho už neplatí. "Je to pestrý, zmenený multikultúrny svet, v ktorom prichádzajúci migranti už nie sú hosťami v tejto krajine," povedal.



Minulý rok Nemecko dostalo 334.000 žiadostí o azyl, čo je viac ako ktorákoľvek iná krajina EÚ. Počet žiadostí v 27-člennom bloku dosiahol v roku 2023 sedemročné maximum. Nemecko za posledné dva roky prijalo takmer milión utečencov, väčšina z nich z vlasti utiekla pred konfliktami, prenasledovaním alebo chudobou.



Začiatkom tohto mesiaca Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) so sídlom v Luxemburgu nariadil Maďarsku zaplatiť pokutu vo výške 200 miliónov eur a ďalší jeden milión eur za každý deň omeškania za nedodržanie rozsudku. SDEÚ ešte v decembri 2020 rozhodol, že Maďarsko nedodržalo právne predpisy EÚ, najmä v oblasti dodržiavania azylových zákonov a nezákonných deportácií migrantov.



Postoj Maďarska podľa SDEÚ predstavuje významnú hrozbu pre jednotu práva EÚ. Maďarsko podľa súdu prenáša zodpovednosť na ostatné členské štáty a tým porušuje zásadu solidarity a spravodlivého rozdelenia medzi krajinami Únie, uviedol súd v tlačovej správe.



Samotné Maďarsko pritom čelí nedostatku pracovných síl spôsobeným klesajúcim počtom obyvateľov. Za posledné štyri roky sa počet pracovníkov z krajín mimo EÚ v Maďarsku zdvojnásobil a podľa oficiálnych štatistík vzrástol z 35.000 na začiatku roka 2019 na 78.000 v marci 2024, najmä z Ázie.



Maďarsko od 1. júla prevezme šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Orbán je pri moci od roku 2010 a je v súčasnosti najdlhšie slúžiacim lídrom v rámci EÚ. Presadzuje tvrdý postoj vlastnej krajiny k migrácii a tvrdí, že v Maďarsku "zachoval... ostrov mieru".