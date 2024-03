Orbán nepodporuje opätovnú nomináciu von der Leyenovej na šéfku EK

Budapešť 7. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nepodporuje opätovnú nomináciu Ursuly von der Leyenovej na post predsedu Európskej komisie (EK). Pre server atv.hu to vo štvrtok uviedol premiérov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Postojom predsedu maďarskej vlády je, že uplynulých päť rokov bolo obdobím zlyhaní Európskej únie. Lídrov, ktorí týchto päť rokov viedli EK, treba poslať preč," tvrdil Havasi.



Ursula von der Leyenová sa stala jedinou kandidátkou, ktorá povedie Európsku ľudovú stranu (EPP) do volieb do Európskeho parlamentu, naplánovaných na 6. až 9. júna. Vo štvrtok na kongrese EPP v Bukurešti ju oficiálne potvrdili aj ako kandidátku na predsedníčku Európskej komisie (EK).



Nomináciu na nový päťročný mandát na čele exekutívy EÚ pre von der Leyenovú potvrdilo už v utorok večer politické zhromaždenie EPP. Vo štvrtok na kongrese získala 400 hlasov, zatiaľ čo 89 delegátov bolo proti.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)