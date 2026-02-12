< sekcia Zahraničie
Orbán: Nepodporujeme vstup Ukrajiny do EÚ a nenecháme sa vydierať
Maďarský premiér sa pred summitom vyjadril aj k hlavnej téme neformálneho summitu EÚ - zvyšovanie európskej konkurencieschopnosti.
Autor TASR
Budapešť 12. februára (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán naďalej nepodporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie a odmieta zrýchlený proces prijatia krajiny do spoločenstva. Podľa servera index.hu to povedal pred neformálnym summitom Európskej rady na belgickom zámku Alden Biesen, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Sen, sen, sladký sen,“ týmito slovami reagoval Orbán na možný vstup Ukrajiny do EÚ v roku 2027. Server podotkol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil rok 2027 za cieľový dátum a podľa správ viacerých médií o tom diskutovali aj vyjednávači v rámci trojstranných rokovaní medzi USA, Ukrajinou a Ruskom.
Maďarský premiér sa pred summitom vyjadril aj k hlavnej téme neformálneho summitu EÚ - zvyšovanie európskej konkurencieschopnosti.
Orbán tvrdí, že je potrebné dosiahnuť ukončenie vojny, lebo ekonomika nemôže počas nej rásť. Povedal tiež, že EÚ by mala svoje peniaze míňať na seba a nie ich posielať inam, napríklad na financovanie Ukrajiny, a že ceny energií treba znížiť, lebo je to vraj najväčší problém európskych podnikov.
„Sen, sen, sladký sen,“ týmito slovami reagoval Orbán na možný vstup Ukrajiny do EÚ v roku 2027. Server podotkol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil rok 2027 za cieľový dátum a podľa správ viacerých médií o tom diskutovali aj vyjednávači v rámci trojstranných rokovaní medzi USA, Ukrajinou a Ruskom.
Maďarský premiér sa pred summitom vyjadril aj k hlavnej téme neformálneho summitu EÚ - zvyšovanie európskej konkurencieschopnosti.
Orbán tvrdí, že je potrebné dosiahnuť ukončenie vojny, lebo ekonomika nemôže počas nej rásť. Povedal tiež, že EÚ by mala svoje peniaze míňať na seba a nie ich posielať inam, napríklad na financovanie Ukrajiny, a že ceny energií treba znížiť, lebo je to vraj najväčší problém európskych podnikov.