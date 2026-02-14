< sekcia Zahraničie
Orbán: Nepošleme na Ukrajinu zbrane, peniaze ani mladých Maďarov
Maďarský ministerský predseda označil kroky Európskej únie za obrovskú nezodpovednosť.
Autor TASR
Budapešť 14. februára (TASR) - Kým bude v Maďarsku vládnuť národná vláda, Maďarsko nepošle zbrane, peniaze a ani mladých ľudí na Ukrajinu. Podľa servera hirado.hu to povedal v sobotu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo výročnom prejave, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Európa sa podľa Orbána rozhodla ísť do roku 2030 do vojny a tak aprílové voľby budú poslednými maďarskými pred vojnou. Nová vláda sa bude musieť rozhodovať v otázke vojny a mieru, konštatoval.
Premiér povedal, že Brusel sa rozhodol poraziť Rusov na ukrajinskom území. „Vojnové prípravy prebiehajú všade, okrem Maďarska a Slovenska,“ dodal s poznámkou, že deväť krajín už má povinnú vojenskú službu a niektoré ju rozšírili aj na ženy.
„Posielajú obyvateľstvu pokyny, čo robiť v prípade vojny. Vojenské výdavky prudko vzrástli. Boli podpísané dohody o vyslaní vojakov na Ukrajinu,“ pokračoval Orbán, podľa ktorého Brusel doteraz vynaložil na ukrajinskú vojnu takmer 200 miliárd eur a v decembri poskytol ďalších 90 miliárd eur vo forme pôžičiek. Maďarský ministerský predseda označil kroky Európskej únie za obrovskú nezodpovednosť.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Európa sa podľa Orbána rozhodla ísť do roku 2030 do vojny a tak aprílové voľby budú poslednými maďarskými pred vojnou. Nová vláda sa bude musieť rozhodovať v otázke vojny a mieru, konštatoval.
Premiér povedal, že Brusel sa rozhodol poraziť Rusov na ukrajinskom území. „Vojnové prípravy prebiehajú všade, okrem Maďarska a Slovenska,“ dodal s poznámkou, že deväť krajín už má povinnú vojenskú službu a niektoré ju rozšírili aj na ženy.
„Posielajú obyvateľstvu pokyny, čo robiť v prípade vojny. Vojenské výdavky prudko vzrástli. Boli podpísané dohody o vyslaní vojakov na Ukrajinu,“ pokračoval Orbán, podľa ktorého Brusel doteraz vynaložil na ukrajinskú vojnu takmer 200 miliárd eur a v decembri poskytol ďalších 90 miliárd eur vo forme pôžičiek. Maďarský ministerský predseda označil kroky Európskej únie za obrovskú nezodpovednosť.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)