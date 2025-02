Orbán: Netreba odchádzať z EÚ, ona sa rozpadne sama

Budapešť 14. februára (TASR) - Európska únia má problémy. Ak to pôjde takto ďalej, nebude treba z nej odchádzať, pretože sa rozpadne sama. Povedal to v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán podotkol, že už od rokov 2010 a 2011 je zrejmé, že ak sa veci v Únii nezmenia, tak to nebude mať dobrý koniec. Maďarsko by podľa neho malo zostať v EÚ, avšak tá v terajšej podobe nemôže prežiť.



"Sú potrebné radikálne zmeny, a hoci európski lídri sa zhodli na tom, čo treba urobiť, nič sa nedeje," podčiarkol maďarský premiér. Podľa neho treba znížiť ceny energií, keďže európske firmy krachujú, lebo platia viacnásobne viac než podniky v Číne alebo v USA, a tiež krachujú kvôli európskym reguláciám.



Podľa slov premiéra Európa bojuje o prežitie. "My by sme však nemali uvažovať o Európe, ale o Maďarsku. Potrebujeme hospodársku politiku, ktorá funguje aj vtedy, keď sa hospodárskej politike EÚ darí, aj keď sa jej nedarí," podčiarkol Orbán.