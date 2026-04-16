Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
Orbán: Nikdy som netoleroval žiadnu korupciu

Viktor Orbán (uprostred) vystupuje po parlamentných voľbách v Budapešti v Maďarsku v nedeľu 12. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Orbán dal v rozhovore jasne najavo, že nemieni odstúpiť z funkcie predsedu strany a že chce jej úplnú obnovu. Uznal, že Fidesz utrpel veľkú porážku vo voľbách a že sa skončila jedna politická éra.

Autor TASR
Budapešť 16. apríla (TASR) - Fidesz nemôže pokračovať v politike tak, ako to robil doteraz, povedal predseda strany Viktor Orbán vo štvrtok pre YouTube kanál Patriot v prvom rozhovore po neúspechu v parlamentných voľbách. Odchádzajúci maďarský premiér tiež uviedol, že nikdy netoleroval žiadnu korupciu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán dal v rozhovore jasne najavo, že nemieni odstúpiť z funkcie predsedu strany a že chce jej úplnú obnovu. Uznal, že Fidesz utrpel veľkú porážku vo voľbách a že sa skončila jedna politická éra.

Zdôraznil tiež, že stojí za prezidentom Tamásom Sulyokom, ktorého kandidát na premiéra a predseda víťaznej strany Tisza Péter Magyar vyzval na rezignáciu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Neprehliadnite

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu