Orbán: Nový prezident musí zdôrazniť, že za pedofíliu neudelí milosť

Budapešť 23. februára (TASR) - Nový maďarský prezident bude musieť vo svojom prvom prejave zdôrazniť, že za pedofíliu a s ňou súvisiace zločiny sa nebude udeľovať žiadna milosť. V piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to povedal predseda vlády Viktor Orbán. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Bývalá prezidentka Katalin Nováková omilostila ešte minulý rok Endreho K. odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske. Kvôli tejto kauze odstúpila 10. februára. Orbán povedal, že amnestia v tomto prípade nebola správna.



"Myslia si to všetci v krajine, najmä pravica. Kvôli tomu sa rozbila národná jednota, ktorú bude treba obnoviť. Bude to úlohou nového prezidenta," dodal premiér.



Orbán oznámil, že nariadil komplexné vyšetrenie tohto prípadu, a že príslušné pravidlá sprísni vláda v 20 bodoch. Súčasných riaditeľov detských inštitúcií treba podľa jeho slov preveriť z hľadiska ich spôsobu života, sexuálnej deviácie a bude potrebné vypracovať ich psychologické hodnotenie.



Blok vládnych strán Fidesz-KDNP vo štvrtok oznámil, že na post nového prezidenta Maďarska nominuje predsedu ústavného súdu Tamása Sulyoka.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)