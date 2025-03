Orbán: O členstve Ukrajiny v EÚ nemôžu rozhodnúť bruselskí byrokrati

Budapešť 14. marca (TASR) - O prijatí Ukrajiny do Európskej únie nemôžu rozhodovať bruselskí byrokrati od písacích stolov, povedal v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Premiér avizoval, že Maďari sa k tejto téme budú môcť vyjadriť prostredníctvom vládneho dotazníka, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov Orbána predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala, že Ukrajina by sa mala stať členom EÚ najneskôr do roku 2030, teda v nadchádzajúcich rokoch, avšak to by zruinovalo Maďarov. Premiér tiež pripomenul, že na rozdiel od Maďarska všetky ostatné členské štáty EÚ podporujú pokračovanie vojny na Ukrajine.



O členstve Ukrajiny v Únii musia rozhodovať aj Maďari, pretože na to majú právo, podčiarkol Orbán. "Na druhej strane by Srbsko mohlo byť prijaté do EÚ už zajtra, rovnako ako Čierna Hora a Severné Macedónsko," dodal maďarský ministerský predseda.