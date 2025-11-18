< sekcia Zahraničie
Orbán o kandidátoch strany TISZA: Sú príliš ľavicoví a bruselskí
Prvé kolo primárnych volieb v dňoch 23. a 24. novembra bude interné v rámci strany.
Autor TASR
Budapešť 18. novembra (TASR) - Ašpiranti maďarskej opozičnej mimoparlamentnej strany TISZA na kandidátov do 106 jednomandátových obvodov v parlamentných voľbách 2026 sú tí istí ľavičiari, ktorí boli nasadení aj do volieb pred štyrmi rokmi, uviedol predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok na Facebooku v reakcii na zverejnenie zoznamu opozičných ašpirantov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Sú príliš ľavicoví, príliš bruselsky orientovaní a príliš riskantní,“ zdôraznil Orbán a opakovane varoval pred úspornými opatreniami, zvyšovaním daní, nezamestnanosťou a chaosom, čím podľa neho hrozí prípadné vládnutie strany TISZA.
Vo všetkých obvodoch sa uchádzajú traja kandidáti, iba v 3. budapeštianskom obvode ako jediný kandiduje predseda strany TISZA Péter Magyar.
„Naši kandidáti prichádzajú z prostredia mimo politického močiara. Sú to čestní Maďari z mäsa a kostí, ktorých spája patriotizmus a túžba konať,“ charakterizoval ašpirantov predseda strany TISZA.
Prvé kolo primárnych volieb v dňoch 23. a 24. novembra bude interné v rámci strany. Konečného kandidáta zo zvyšných dvojíc v druhom kole primárnych volieb vyberú voliči daných volebných obvodov v období od 25. do 27. novembra.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
