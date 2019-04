Orbán: O našej budúcnosti rozhodujeme my a nie EPP

Podľa Orbána budú tohtoročné eurovoľby historickými, pretože sa v nich rozhodne, či Európa bude mať vodcov podporujúcich alebo odmietajúcich migráciu.

Budapešť 5. apríla (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz otvorila v piatok svoju predvolebnú kampaň pre májové voľby do Európskeho parlamentu (EP). V úvode kampane vystúpil v budapeštianskom multifunkčnom komplexe Bálna s prejavom predseda vlády a predseda Fideszu Viktor Orbán.



"O svojej budúcnosti rozhodujeme my a nie Európska ľudová strana (EPP)," zdôraznil premiér v súvislosti s tým, že EPP v marci pozastavila členstvo Fideszu v tejto najväčšej európskej politickej skupine. Dodal, že Fidesz ešte z EPP nevystupuje.



Podľa Orbána budú tohtoročné eurovoľby historickými, pretože sa v nich rozhodne, či Európa bude mať vodcov podporujúcich alebo odmietajúcich migráciu.



Ministerský predseda kritizoval Európsku úniu, pretože podľa neho oslabila spoločný domov Maďarov, za čo môže najmä systém inštitúcií Únie.



Súčasťou piatkového podujatia bude aj prezentácia volebného programu Fideszu. Jeho hlavnými prvkami sú národná suverenita, boj proti migrácii, ochrana kresťanskej kultúry a obnova inštitúcií Európskej únie.



V programe Fidesz sformuloval výzvy, aby sa riešenie migrácie vzalo od bruselských byrokratov a vrátilo národným vládam, aby žiadnu krajinu nebolo možné nútiť k prijímaniu migrantov a aby do Európy neboli vpúšťaní cudzinci bez platných dokladov. Ďalšími výzvami sú, aby boli zrušené bankové karty a víza pre migrantov, aby Brusel nedával už žiadne finančné prostriedky organizáciám amerického finančníka Georgea Sorosa, ktoré napomáhajú migrácii, a aby tieto prostriedky využila Únia na uhradenie nákladov na ochranu hraníc, aby nikoho v Európe nemohli prenasledovať pre to, že sa hlási ku kresťanskej viere a aby na čele inštitúcií EÚ boli vodcovia odmietajúci prisťahovalectvo.



Vo štvrtok začal svoju predvolebnú kampaň aj blok Maďarská socialistická strana (MSZP)-Dialóg (Párbeszéd), ktorého vodcovia sa vydali autobusom prispôsobeným predvolebnej kampani navštevovať regióny krajiny.



Oficiálna predvolebná kampaň eurovolieb, ktoré sa budú v Maďarsku konať 26. mája, sa začína v sobotu. Strany v nich budú bojovať o 21 poslaneckých mandátov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)