Orbán o pomoci Ukrajine: Lídri EÚ pochopia, že na to nie sú peniaze

Budapešť/Brusel 7. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok na mimoriadnom summite Európskej únie vetoval návrh vojenskej pomoci Ukrajine. V piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió z Bruselu upozornil na to, že lídri Únie sa do niekoľkých týždňov vrátia k tejto téme a bude jasné, že na to nie sú peniaze. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán dodal, že treba byť na takýto scenár pripravený.



"Ukrajinci nemajú ani cent na svoju 800-tisícovú armádu, pričom po vojne chcú miliónovú armádu a aby sme to všetko financovali my, teda EÚ," podotkol premiér.



Podľa jeho slov Ukrajina ako štát nefunguje, čo znamená, že by ho bolo treba financovať a treba posilniť aj armády členských krajín EÚ. "Takéto množstvo peňazí nie je nielen v Európe, ale možno ani v Amerike," podčiarkol Orbán.



Upozornil na skutočnosť, že pomer síl sa zmenil aj v NATO, keďže okrem USA a Maďarska sú za mier aj Turecko a Slovensko. Z toho podľa neho vyplýva, že ani NATO neposkytne žiadne peniaze.



Orbán vetoval závery štvrtkového mimoriadneho summitu členských krajín EÚ v Bruseli, ktoré sa týkali poskytovania vojenskej pomoci Ukrajine.



V návrhu vyhlásenia, ktorý podporilo zvyšných 26 krajín EÚ vrátane Slovenska, sa potvrdzuje doterajší postoj EÚ k vojne na Ukrajine, zdôrazňuje sa potreba spravodlivého a trvalého mieru a záväzok bloku pokračovať v pomoci Kyjevu vo všetkých podobách - vrátane vojenskej podpory.