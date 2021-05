Orbán: Ochrana klímy je dôležitá, ale nemali by ju platiť rodiny

Brusel/Budapešť 25. mája (TASR) - Ochrana klímy je dôležitá, avšak jej cenu by nemali platiť maďarské rodiny, ale tí, ktorí ju ničia, vyhlásil na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok po summite v Bruseli.



Podľa jeho slov sa na summite rokovalo o tom, kto by mal zaplatiť náklady na ochranu klímy.



"Jedna skupina sa domnieva, že by ich mali zaplatiť občania vo forme daní pohonných látok a z daní svojho bývania. Druhá skupina - medzi nimi sú všetky stredoeurópske krajiny - tvrdí, že by ich mali uhradiť tí, ktorí klímu ničia, teda veľké spoločnosti. Táto diskusia bude pokračovať budúci mesiac," dodal Orbán.



Šéfovia vlád a štátov sa vlani na decembrovom summite dohodli na zvýšení ambícií v oblasti klímy do roku 2030 s tým, že sa k tejto otázke opätovne vrátia. Diskusie o klíme boli na terajšom dvojdňovom bruselskom summite zamerané na pripravovaný rozsiahly legislatívny balík Európskej komisie (Fit-For-55), ktorý chce exekutíva EÚ predstaviť v lete tohto roku.