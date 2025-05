Orbán: Od nového pápeža neočakávam veľké zmeny

Budapešť 9. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán si nemyslí, že nový pápež Lev XIV. je Severoameričan, pretože - ak to podľa vlastných slov správne pochopil - pochádza z Peru. Z tohto hľadiska bude pravdepodobne pokračovať v tom, čo začal pápež František. Premiér o tom hovoril v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Neočakávam žiadne veľké zmeny,“ podčiarkol Orbán a dodal, že existuje veľká potreba duchovných vodcov.



„Myslím si, že všetci potrebujeme nejakého duchovného vodcu vo vlastnej cirkvi. Moderný svet sa to snaží nahradiť psychológmi, ale v skutočnosti nepotrebujeme niekoho, kto by nás liečil, ale duchovného vodcu. Katolíci určite takto vnímajú Svätého Otca,“ povedal premiér.



Podľa jeho slov aj veriacim reformovanej kresťanskej cirkvi, teda kalvínom, záleží na tom, kto je pápež a aké posolstvá vysiela, pretože v tomto nepokojnom svete, kde sú kresťanské hodnoty neustále pod útokom, je potrebná pevná morálka a viera.



„Myslím si, že aj naši kalvínski bratia potrebujú mať niekoho, koho môžu počúvať, s kým sa môžu stotožniť, kto je akousi, opakujem, oporou založenou na morálke a viere pre všetkých kresťanov. Dúfam, že to tak bude aj naďalej,“ uzavrel Orbán, ktorý je sám kalvínom.



Nový pápež Lev XIV., vlastným menom Robert Prevost, je rodákom z Chicaga, okrem občianstva Spojených štátov má však aj občianstvo Peru, kde bol roky misionárom a neskôr aj biskupom. Jeho otec bol synom imigrantov, ktorí do USA prišli z Francúzska. Matka mala korene v Dominikánskej republike, ale tiež kreolské s francúzskym, africkým a španielskym pozadím.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)