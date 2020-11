Orbán: Od polnoci začnú platiť v Maďarsku sprísnené opatrenia

Budapešť 10. novembra (TASR) - Maďarský parlament poskytol v utorok vláde mimoriadne právomoci a kabinet už vydal sprísnené protiepidemiologické nariadenia. Oznámil to na Facebooku predseda vlády Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že od polnoci začnú platiť v krajine prísnejšie opatrenia vrátane obmedzenia pohybu osôb.



"Prosím vás, všetci ich dodržiavajme. Dávajme na seba pozor, zvlášť na svojich rodičov, starých rodičov, na starých a chorých spoluobčanov. Ak dodržíme tieto pravidlá a zomkneme sa, tak sa nám to znova podarí," povedal Orbán vo videozázname, ktorým oslovil obyvateľstvo.



Poslanci maďarského parlamentu v utorok schválili predĺženie mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou v súvislosti s koronavírusovou pandémiou o 90 dní. Kabinet tento stav vyhlásil 3. novembra v rámci svojej právomoci na 15 dní.



Podľa nariadenia vlády od polnoci z utorka na stredu začínajú platiť viaceré sprísnené protiepidemiologické opatrenia. Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania.



Nákazu novým druhom koronavírusu v Maďarsku za uplynulých 24 hodín potvrdili 4140 ľuďom. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo za rovnaký čas 103 pacientov. Od vypuknutia pandémie koronavírusu evidujú v Maďarsku už 118.918 nakazených a 2596 úmrtí. Z ochorenia sa zotavilo 27.585 osôb. Aktuálne je nakazených 88.737 ľudí. V nemocniciach ošetrujú 6153 pacientov s ochorením COVID-19, z ktorých 461 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.