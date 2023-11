Orbán odcestoval do Berlína na stretnutie lídrov krajín o agende EÚ

Budapešť 13. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestoval v pondelok popoludní do Berlína, kam predseda Európskej rady Charles Michel zvolal lídrov viacerých členských krajín EÚ na konzultáciu o strategickej agende Európskej únie. Orbán sa tam stretne aj s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, uviedol pre agentúru MTI hovorca premiéra Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V pozvánke na pracovnú večeru v nemeckom hlavnom meste sa podľa Havasiho uvádza, že konzultácia je pokračovaním prvej výmeny názorov, ktorá sa uskutočnila v španielskej Granade o prioritách ďalšieho inštitucionálneho cyklu EÚ.



Na pracovnej večeri v Berlíne sa zúčastnia okrem nemeckého kancelára Olafa Scholza aj hlavy štátov a vlád Grécka, Belgicka, Rakúska, Litvy a Cypru, dodal hovorca maďarského premiéra.



Neformálny summit EÚ 7. októbra v Granade, na ktorom rokovali lídri členských krajín Únie aj o migračnej politike, označil Orbán nasledujúci deň na platforme TikTok za "totálny chaos".



"Taký zmätok, aký bol na summite EÚ, som nevidel už dávno. Bol to totálny chaos. Zavliekli nás do vojny, ktorú sme prehrali, a nevieme nájsť východisko," povedal maďarský premiér, ktorý ostro kritizoval migračný pakt a požiadavky Bruselu navýšiť rozpočet EÚ o desiatky miliárd eur.



K migračnému paktu podotkol, že "do Talianska sa valia migranti a na maďarských hraniciach už strieľajú po našich pohraničníkoch". Orbán vzniknutú situáciu označil za totálne zlyhanie a dodal, že je čas na zmenu v Bruseli.