Orbán odcestoval do Česka na schôdzku so Zemanom i Babišom

Budapešť 28. septembra (TASR) — Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestoval v sobotu do Českej republiky, kde sa zúčastní na oslavách 80. narodenín bývalého českého prezidenta Miloša Zemana. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán sa predtým popoludní v Českých Budejoviciach stretol s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom, ktorého Hnutie ANO prvýkrát od svojho vzniku vyhralo voľby do Senátu.



"Andrej Babiš to opäť dokázal! Drvivým víťazstvom ANO sa skončilo druhé kolo českých senátnych volieb. Gratulujem! V Bruseli sa môžu triasť, pretože Patrioti prichádzajú!" reagoval na Facebooku maďarský premiér.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)