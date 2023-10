Orbán odcestoval do Číny na summit ekonomickej iniciatívy

Budapešť 15. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v nedeľu odcestoval do Pekingu, kde sa zúčastní na treťom summite fóra čínskej ekonomickej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta a uskutoční oficiálne rokovania s lídrami Číny. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi.



Orbán sa zúčastnil a vystúpil na predchádzajúcich dvoch fórach v rokoch 2017 a 2019. Maďarsko chce zostať súčasťou dlhodobej spolupráce aj v budúcnosti, podčiarkol Havasi.



Hovorca pripomenul, že Čína je deviatym najvýznamnejším obchodným partnerom Maďarska a v roku 2023 sa Čína opäť stala najväčším priamym zahraničným investorom Maďarska. Čínske podniky zamestnávajú v Maďarsku takmer 20.000 ľudí.



Orbán bude v Pekingu rokovať bilaterálne s premiérom Li Čchiangom a aj s prezidentom Si Ťin-pchingom. Maďarský premiér absolvuje tiež stretnutia so šéfmi najväčších čínskych spoločností a bánk, dodal Havasi.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)