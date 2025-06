Orbán odcestoval do Francúzska na zhromaždenie Patriotov pre Európu

Budapešť 8. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestoval v nedeľu do Francúzska, kde sa na pozvanie francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penovej zúčastní na masovom zhromaždení organizovanom treťou najväčšou frakciou europarlamentu Patrioti pre Európu (PfE). S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán vystúpi v pondelok s prejavom na zmienenom zhromaždení, ktoré sa bude konať v meste Montargis, ležiacom 120 kilometrov južne od Paríža. Výber tohto miesta bol podľa jeho vyjadrenia symbolický. „To, čo sa stalo v tomto meste, v skratke ukazuje, čo sa stalo s Európou, ktorú sme poznali, ku ktorej sme vzhliadali a ku ktorej sme vždy chceli patriť,“ povedal.



Montargis bol totiž pred niekoľkými desaťročiami prosperujúcim mestom, kde ale zanikli pracovné miesta. „Prišli migranti, zločin a drogy, vyplienili a podpálili obchody, kancelárie a zničili všetko, čo im stálo v ceste. To, čomu došlo vo Francúzsku, sa my Maďari môžeme stále vyhnúť,“ zdôraznil Orbán.



Podujatie frakcie sa koná pri príležitosti prvého výročia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024. Patriotov pre Európu koncom júna založili 2024 Orbán (Fidesz), bývalý český premiér Andrej Babiš (ANO) a bývalý rakúsky minister vnútra Herbert Kickl (FPÖ).



Táto politická skupina zahŕňa takmer všetkých bývalých členov frakcie Identita a demokracia, ktorá v EP existovala v rokoch 2019 až 2024 a tiež bývalých členov Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V europarlamente má teraz 86 poslancov z 12 členských krajín.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)