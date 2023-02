Orbán odcestoval na oficiálnu návštevu Egypta

Budapešť 28. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestoval v pondelok večer do Káhiry na oficiálnu návštevu Egypta, kde sa v utorok stretne s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Agentúre MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR.



Členmi maďarskej delegácie sú minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó a minister hospodárskeho rozvoja Márton Nagy.



Orbán s egyptským prezidentom podpíšu dohodu o spolupráci, ktorej detaily Havasi nespresnil.



Súčasťou programu návštevy maďarského ministerského predsedu je aj schôdzka s veľkým imámom káhirskej sunnitskej mešity al-Azhar a rektorom rovnomennej univerzity Ahmadom at-Tajjibom a koptským pápežom Tawadrosom II.



Do Káhiry pricestuje aj delegácia maďarských podnikateľov, ktorí sa na obchodnom fóre stretnú s egyptskými partnermi.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)