Orbán odcestuje do Gruzínska a stretne sa s premiérom Kobachidzem

Budapešť 27. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestuje v pondelok do Gruzínska. Uviedol to v nedeľu pre server hvg.hu premiérov hovorca Bertalan Havasi, podľa ktorého sa dvojdňová návšteva Tbilisi uskutoční na pozvanie gruzínskeho premiéra Irakliho Kobachidzeho. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Orbánova návšteva sa bude konať len dva dni po parlamentných voľbách v Gruzínsku, po ktorých maďarský premiér dokonca v predstihu - pred zverejnením konečných výsledkov - zablahoželal k víťazstvu tamojšej proruskej vládnej strane.



Maďarského premiéra bude na ceste sprevádzať vládna delegácia zahŕňajúca ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa.



Orbán zablahoželal gruzínskej vládnucej strane k víťazstvu už v sobotu, a to ešte pred tým, ako tamojšia volebná komisia zverejnila prvé čiastkové výsledky. "Blahoželám premiérovi (Iraklimu) Kobachidzemu a strane Gruzínsky sen k ich obrovskému víťazstvu v dnešných parlamentných voľbách. Gruzínsky ľud vie, čo je pre jeho krajinu najlepšie a dnes bolo počuť jeho hlas!", napísal Orbán, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.



Gruzínsky sen sa stal víťazom sobotňajších parlamentných volieb v Gruzínsku so ziskom 54,08 percenta hlasov, oznámila v nedeľu volebná komisia po sčítaní takmer všetkých hlasov. Zoskupenie štyroch opozičných strán získalo podľa komisie 37,58 percenta. V súvislosti s voľbami sa však hovorí aj o masových podvodoch.



Ich výsledky sú zároveň podľa agentúry Reuters ranou pre prozápadne orientovaných Gruzíncov, ktorí si vo voľbách vyberali medzi vládnucou stranou prehlbujúcou vzťahy s Ruskom, a opozíciou dúfajúcou v urýchlenie prístupového procesu s EÚ.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)