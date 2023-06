Orbán odcestuje do Milána na pohreb expremiéra Berlusconiho

Budapešť 14. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu odcestuje do Talianska na poslednú rozlúčku s bývalým premiérom a predsedom strany Forza Italia Silviom Berlusconim. Podľa servera 444.hu to v utorok potvrdil Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pohrebný obrad sa uskutoční v stredu o 15.00 h v milánskej katedrále so štátnymi poctami. Berlusconi zomrel v pondelok vo veku 86 rokov v Miláne. Podľa agentúry MTI mala politická kariéra tohto oligarchu a premiéra na Orbána obrovský vplyv.



Orbán sa v pondelok rozlúčil s bývalým premiérom Berlusconim statusom na Facebooku, v ktorom napísal: "Odišiel veľký bojovník! Odpočívaj v pokoji, priateľu!"











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)