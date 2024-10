Orbán odcestuje na 10. summit Berlínskeho procesu

Budapešť 13. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v nedeľu večer odcestuje do Berlína, kde sa zúčastní na 10. summite Berlínskeho procesu. Pre agentúru MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko bolo podľa MTI pozvané na summit v Berlíne kvôli jeho vplyvu na západnom Balkáne a kvôli prebiehajúcemu maďarskému predsedníctvu v Rade EÚ.



V pondelok bude maďarský premiér bilaterálne rokovať s lídrami viacerých štátov zúčastňujúcich sa na uvedenom podujatí.



Summit tzv. Berlínskeho procesu slúži spolupráci a integrácii krajín západného Balkánu do EÚ. Berlínsky proces vznikol v roku 2014 ako platforma pre spoluprácu na vysokej úrovni medzi oficiálnymi predstaviteľmi šiestich krajín západného Balkánu - tzv. Western Balkan Six (WB6): Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska - a zástupcami hostiteľských štátov Berlínskeho procesu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)