Orbán odkázal EÚ, že nenechajú rozhodovať o svojom osude v zahraničí

Budapešť 20. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu večer pricestoval do severomaďarského Ostrihomu na rokovanie poslancov parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP. Premiér a predseda Fideszu na Facebooku pri tejto príležitosti adresoval odkaz Bruselu, podľa ktorého Maďari nechcú nechať rozhodovať o svojom osude zahraničie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Odporcovia Maďarska chcú krízu spôsobenú vojnou využiť na to, aby posunuli Maďarsko späť do éry (Ferenca) Gyurcsánya. Nenechajme rozhodovať o osude Maďarov v zahraničí!" napísal Orbán. Gyurcsány bol premiérom za Maďarskú socialistickú stranu v rokoch 2004 až 2009.



Hlavným bodom úvodného dňa neverejného rokovania má byť práve Orbánov prejav, ktorý sa má dotknúť aj budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu a komunálnych volieb.



Účastníci schôdzky prerokujú aj otázku ratifikácie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. V rámci tohto bodu si pozrú desaťminútový švédsky dokument s kritickým obsahom k demokracii v Maďarsku, na ktorý poukázali viacerí členovia maďarského kabinetu.



Vstup Švédska do NATO schválili už všetky členské štáty okrem Turecka a Maďarska.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach) bub