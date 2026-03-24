Utorok 24. marec 2026
Orbán odkázal strane TISZA, že budúcnosť nemožno budovať na nenávisti

Na snímke Viktor Orban. Foto: TASR/AP

Premiér sa podľa servera skupine priaznivcov strany TISZA prihovoril hneď na začiatku svojho prejavu.

Autor TASR
Budapešť 24. marca (TASR) - Budúcnosť nemožno budovať na nenávisti a hneve, odkázal maďarský premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán priaznivcom opozičnej mimoparlamentnej strany TISZA. Podľa servera index.hu ministerský predseda oslovil v pondelok večer opozičnú skupinu, ktorá krikom narušila predvolebný míting Fideszu v Kecskeméte, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Premiér sa podľa servera skupine priaznivcov strany TISZA prihovoril hneď na začiatku svojho prejavu.

„Ak dobre počujem, vzadu sú ľudia, ktorí nám prišli pokaziť večer, ale k tomu sa mali zobudiť skôr. Ak budú kričať, nebudú počuť, o čom sa hovorí,“ povedal Orbán a dodal, že je dobré, ak sa diskutuje, avšak „ani budúcnosť, ani vlasť sa nedá vybudovať na nenávisti a hneve“. Požiadal ich, aby „nedovolili svojim srdciam zatvrdnúť“.

„Po voľbách 12. apríla, keď vyhráme voľby, príde ďalší deň, 13. apríla, keď sa ukáže, že sme všetci Maďari a musíme sa zjednotiť, aby sme vyriešili problémy, ktorým čelíme. Nenechajte sa ovládnuť nenávisťou, aby vám to neskôr nebránilo v spolupráci s nami, ako víťazmi,“ zdôraznil Orbán.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená