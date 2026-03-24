Orbán odkázal strane TISZA, že budúcnosť nemožno budovať na nenávisti
Premiér sa podľa servera skupine priaznivcov strany TISZA prihovoril hneď na začiatku svojho prejavu.
Autor TASR
Budapešť 24. marca (TASR) - Budúcnosť nemožno budovať na nenávisti a hneve, odkázal maďarský premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán priaznivcom opozičnej mimoparlamentnej strany TISZA. Podľa servera index.hu ministerský predseda oslovil v pondelok večer opozičnú skupinu, ktorá krikom narušila predvolebný míting Fideszu v Kecskeméte, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Ak dobre počujem, vzadu sú ľudia, ktorí nám prišli pokaziť večer, ale k tomu sa mali zobudiť skôr. Ak budú kričať, nebudú počuť, o čom sa hovorí,“ povedal Orbán a dodal, že je dobré, ak sa diskutuje, avšak „ani budúcnosť, ani vlasť sa nedá vybudovať na nenávisti a hneve“. Požiadal ich, aby „nedovolili svojim srdciam zatvrdnúť“.
„Po voľbách 12. apríla, keď vyhráme voľby, príde ďalší deň, 13. apríla, keď sa ukáže, že sme všetci Maďari a musíme sa zjednotiť, aby sme vyriešili problémy, ktorým čelíme. Nenechajte sa ovládnuť nenávisťou, aby vám to neskôr nebránilo v spolupráci s nami, ako víťazmi,“ zdôraznil Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
