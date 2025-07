Orbán odkazuje von der Leyenovej: Je čas odísť

Budapešť 9. júla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku pred štvrtkovým hlasovaním europoslancov o vyslovení nedôvery Európskej komisii (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej v stredu predsedníčke EK odkázal, že nadišiel čas, aby odstúpila. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



„Zajtra to bude v Európskom parlamente divoký deň. Poslanci budú hlasovať o tom, či by Ursula von der Leyenová mala pokračovať na čele bruselskej byrokracie. Hlasovanie bolo vytýčené v dôsledku rastúcich korupčných káuz okolo predsedníčky, ale všetci vieme, že korupcia je len špičkou ľadovca,“ konštatoval Orbán.



Podľa jeho slov je konkurencieschopnosť Európy v troskách, európske ceny energií prudko rastú, nelegálna migrácia sa vymkla spod kontroly, rodová ideológia je povinnosťou, z vojny na Ukrajine sa stal mlynček na mäso, európski poľnohospodári sú na pokraji krachu a škodlivá zelená ideológia vrcholí.



„Zajtra príde okamih pravdy: na jednej strane imperiálna elita v Bruseli, na druhej strane patrioti a zdravý rozum... Pani predsedníčka, podstatou vedenia je zodpovednosť. Je čas odísť!“ vyhlásil Orbán.



Von der Leyenová považuje návrh na vyslovenie nedôvery v EP za snahu destabilizovať inštitúcie EÚ falošnými obvineniami. Povedala to v pondelok počas rozpravy na plenárnom zasadnutí EP, ktoré bude o návrhu zrejme hlasovať vo štvrtok. Obvinenia zo zlého hospodárenia pri riadení pandémie ochorenia COVID-19 a utajovania rokovaní s výrobcom vakcíny firmou Pfizer označila šéfka EK za lži.



Návrh na vyslovenie nedôvery má len minimálnu šancu na schválenie, keďže na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň musí predstavovať väčšinu všetkých europoslancov. Štvrtkové hlasovanie tak pravdepodobne poslúži ako ukazovateľ miery nespokojnosti s predsedníčkou EK. Ak sa veľa poslancov zdrží hlasovania, Komisiu to síce zachráni, no bude to pre von der Leyenovú politická rana, napísal server Euronews.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)