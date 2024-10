Orbán odletel z Komárna do Paríža, rokoval s Le Penovou i Macronom

Budapešť 23. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok odcestoval do Paríža na pozvanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Pred pracovnou večerou s Macronom rokoval Orbán s líderkou francúzskeho krajne pravicového Národného združenia (RN) Marinou Le Penovou. Uviedol to pre agentúru MTI hovorca maďarského premiéra Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Hlavnou témou Orbánovho stretnutia s Le Penovou bola podľa Havasiho migračná situácia v Európe, o ktorej rokoval maďarský ministerský predseda v utorok predtým v Komárne so slovenským premiérom Robertom Ficom a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.



Orbán s Macronom v rámci pracovnej večere zhodnotili maďarsko-francúzske bilaterálne vzťahy najmä v oblasti energetiky, obrannej politiky a dopravy.



Ich stretnutie sa podľa servera hirado.hu uskutočnilo v rámci prebiehajúceho polročného maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie a je príležitosťou pripraviť sa na nadchádzajúci summit EÚ, ktorý sa bude konať v Budapešti, ako aj na summit Európskeho politického spoločenstva, dodal Orbánov hovorca.











