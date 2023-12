Orbán odletel z Paríža na inauguráciu argentínskeho prezidenta

Budapešť/Paríž 8. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odcestoval v piatok z Paríža do Buenos Aires, kde sa v nedeľu 10. decembra zúčastní na slávnostnej inaugurácii nového argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho. S odvolaním sa na server hir.tv o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán vo štvrtok večer rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Jednou z hlavných tém stretnutia bol vstup Ukrajiny do EÚ. O výsledkoch schôdzky bližšie neinformovala ani jedna strana.



V rozhovore pre týždenník Le Point maďarský ministerský predseda podotkol, že otázka prístupových rokovaní medzi EÚ a Ukrajinou by nemala byť vôbec zaradená do programu summitu, ktorý sa bude v Bruseli konať na budúci týždeň.



Počas svojho dvojdňového juhoamerického programu absolvuje maďarský premiér niekoľko bilaterálnych rokovaní a aj samostatné konzultácie s bývalým prezidentom Brazílie Jairom Bolsonarom.



Argentína ako druhá najväčšia ekonomika Južnej Ameriky čelí hlbokej kríze – miera inflácie prekračuje 140 percent a približne 40 percent ľudí žije pod hranicou chudoby. Krajina má prebujnený štátny aparát, nízku produktivitu priemyslu a rozsiahlu tieňovú ekonomiku, ktorá pripravuje štát o príjmy z daní. Štátny dlh neustále rastie a národná mena peso stráca hodnotu voči americkému doláru.



Milei kandidoval za stranu La Libertad Avanza (Sloboda napreduje), ktorú založil v roku 2021. Pred voľbami sľuboval radikálny obrat, chce nahradiť peso americkým dolárom, zrušiť centrálnu banku, mnohé ministerstvá a radikálne znížiť sociálne výdavky. Obdivovateľ amerického exprezidenta Donalda Trumpa opakovane vyhlásil, že jeho spojencami budú USA a Izrael.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)