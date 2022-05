Orbán odmieta na summite EÚ diskutovať o ropnom embargu

Budapešť 24. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nevidí význam rokovať o otázke ropného embarga voči Rusku na nadchádzajúcom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady (ER), ktoré je zvolané na 30. – 31. mája. Vyplýva to z Orbánovho listu adresovanom predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi, z ktorého citoval v utorok britský denník The Financial Times, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Kým nie je konsenzus v tejto otázke, zatiaľ môže jej prerokovanie na najvyššej úrovni spôsobiť opačný efekt a zvýraznil by iba zlomové línie v rámci spoločenstva," píše Orbán.



Podľa maďarského premiéra by Maďarsko chcelo vedieť viac o odpojení sa od ruskej ropy a o financovaní takéhoto kroku, pričom zatiaľ nevidno realistickú šancu na zmiernenie rozdielnych postojov.



Spravodajský server vg.hu v tejto súvislosti pripomína, že ropné embargo odmietajú aj ďalšie krajiny bez morského pobrežia, ktoré sú závislé od ropovodu, ako Slovensko a Česko.



Predseda maďarskej vlády 16. mája vyhlásil, že neverí v aplikáciu sankcií voči Rusku, ale v záujme európskej jednoty ich Maďarsko nebude blokovať. Podmienkou podľa Orbána však je, že sankcie nesmú ohroziť energetickú bezpečnosť Maďarska.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vtedy zopakoval požiadavku Budapešti, že preprava ropy ropovodom by mala dostať výnimku z embarga na nákup ruskej ropy.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)