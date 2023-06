Orbán odmieta návrh rozpočtu EÚ, lebo údajne podporuje migráciu

Budapešť/Brusel 27. júna (TASR) — Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že návrh úpravy rozpočtu EÚ Európskej komisie v súčasnej podobe je neseriózny a nevhodný na diskusiu, pretože podporuje migráciu a zvyšuje byrokraciu v Bruseli. Orbán to uviedol po videokonferencii s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a premiérmi Chorvátska, Belgicka, Luxemburska, Slovenska a Švédska. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa stanoviska maďarskej vlády chce Brusel namiesto zastavenia nelegálnej imigrácie minúť ďalšie miliardy na podporu príchodu nelegálnych migrantov do Európy, uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi.



Orbán opakovane zdôraznil, že nelegálna migrácia by sa dala riešiť, že ak niekto podá žiadosť o vstup na územie Únie, musí zostať mimo jej hraníc, kým sa jeho žiadosť neposúdi.



Podľa vyhlásenia vydaného po videokonferencii by Brusel poskytol Ukrajine na podporu celkovo 50 miliárd eur, ale využitie eurofondov, ktoré boli Kyjevu poslané od začiatku vojny, je ešte stále nejasné. Brusel požaduje od členských krajín nové zdroje na pokrytie deficitu v rozpočte EÚ v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb, pričom naďalej zadržiava peniaze určené Maďarsku a Poľsku z predchádzajúceho spoločného úveru.



Ďalším problémom podľa Budapešti je, že návrh rozpočtu Komisie by ešte viac nafúkol bruselskú byrokraciu.