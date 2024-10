Orbán odmieta tvrdenie, že Ukrajina by mala vyjednávať z pozície sily

Budapešť 18. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nesúhlasí s tvrdením generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO) Marka Rutteho, že Ukrajina by mala s Ruskom vyjednávať z pozície sily. Premiér o tom hovoril v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov Orbána je totiž sila na strane Rusov. "Vety formulované v salónoch politikov znejú dobre, ale medzitým zomierajú tisíce (ľudí). Dobrým nápadom by bolo nebojovať, nech je mier, prímerie. Okrem nás (Maďarska) chcú vojnu všetky krajiny Európskej únie a oheň najviac rozdúchava Európska ľudová strana (EPP)," dodal Orbán.



Ukrajina na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským by mala byť schopná začať rokovania s Ruskom z pozície sily. Vo štvrtok to v Bruseli vyhlásil Rutte, ktorý opätovne zdôraznil, že aliancia aj naďalej plne podporuje Ukrajinu, ktorá sa jedného dňa stane členom NATO.