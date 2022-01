Orbán poprel tvrdenia, že mu cestu do Moskvy nariadil Putin

Budapešť 28. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odmietol tvrdenie opozície, že na budúci utorok odcestuje do Moskvy preto, lebo mu to nariadil ruský prezident Vladimir Putin.



"Maďarsko je suverénna krajina, suverénna je aj jeho vláda i jeho vodcovia," zdôraznil premiér v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió.



Orbán pripomenul, že od roku 2010 usporiadali každý rok maďarsko-ruskú schôdzku na najvyššej úrovni, s výnimkou prvého roka koronavírusovej pandémie.



Najdôležitejšou témou utorňajšieho stretnutia s Putinom budú podľa slov maďarského premiéra vyvážené ekonomické vzťahy.



"Chcel by som dosiahnuť, aby sme dostali z Ruska viac zemného plynu, okrem toho ale budeme hovoriť aj o európskej bezpečnostnej situácii. Záujmom Maďarska je mier," podčiarkol maďarský ministerský predseda v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom s poznámkou, že Maďarsko ako členská krajina Severoatlantickej aliancie a Európskej únie rokovalo o tejto otázke so svojimi západnými spojencami.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)