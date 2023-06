Orbán opäť kritizoval návrh nových pravidiel migrácie EÚ

Budapešť 12. júna (TASR) - Prijatie povinnej kvóty migrantov je v rozpore s vôľou Maďarov, uviedol v pondelok na Facebooku maďarský premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Dnes som informoval parlamentnú frakciu Fideszu o dôsledkoch rozhodnutia v Bruseli. Prijatie povinnej kvóty migrantov je v rozpore s rozhodnutím maďarského ľudu v referende," napísal Orbán po rokovaní parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz. Podľa neho nikto nemôže povedať za Maďarov, s kým majú žiť.



Podobný status zverejnil Orbán aj minulý piatok, keď ostro kritizoval návrh nových pravidiel migrácie a azylovej politiky v EÚ. "Brusel zneužíva svoju moc. Chcú nasilu presídliť migrantov do Maďarska. To je neprijateľné! Násilím chcú z Maďarska urobiť prisťahovaleckú krajinu," tvrdil vtedy Orbán.



Dohoda ministrov vnútra členských krajín EÚ o zmene pravidiel v oblasti migrácie a azylovej politiky EÚ z minulého štvrtka znamená, že štáty môžu začať rokovania o týchto pravidlách s Európskym parlamentom (EP). Niektoré politické frakcie v EP však dosiahnutú dohodu nepovažujú za dostatočnú a upozorňujú, že rokovania budú zrejme ťažké.



Dohodu ako takú kritizovali aj Holandsko, Rakúsko a Taliansko, ktoré poukazujú na problematiku prijímacích centier a zrýchlených postupov na vonkajších hraniciach EÚ. V takýchto centrách by sa mali žiadatelia o azyl nachádzať dovtedy, kým sa nezistí, či majú šancu získať azyl v EÚ. V prípade negatívnej odpovede im bude vstup do Únie zamietnutý. Žiadosti o azyl by mali byť spracovávané do šiestich mesiacov.



Ministri rokovali aj o vytvorení povinného systému rozdeľovania dohodnutého počtu žiadateľov o azyl medzi členské štáty. Krajiny EÚ, ktoré nechcú alebo nedokážu prijať stanovené množstvo migrantov, by namiesto toho prispievali sumou 20.000 eur na osobu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)