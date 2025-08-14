< sekcia Zahraničie
Orbán opäť predĺžil krízový stav pre masovú migráciu, potrvá do jari
Autor TASR
Budapešť 14. augusta (TASR) - Maďarská vláda predĺži krízový stav spôsobený masovou imigráciou o ďalších šesť mesiacov. Z vládneho nariadenia zverejneného v Maďarskom vestníku (Magyar Közlöny), na ktorý upozornil server telex.hu, vyplýva, že aktuálne platný núdzový stav vyprší 6. septembra a bude predĺžený do 7. marca 2026, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server pripomína, že Maďarsko sa v posledných rokoch stalo krajinou krízových a núdzových situácií. „Krízový stav pre masovú migráciu“ bol prvýkrát vyhlásený v marci 2016 a odvtedy bol neustále predlžovaný. Okrem toho je krajina od mája 2022 v stave „vojnovej núdze“ pre konflikt na Ukrajine.
Cieľom núdzových stavov v podstate je umožniť vláde efektívne a rýchlo zareagovať na vznikajúce problémy. Avšak s odvolaním sa na núdzové stavy bolo vydaných niekoľko vládnych dekrétov, ktoré je ťažké alebo takmer nemožné zdôvodniť rusko-ukrajinskou vojnou prebiehajúcu v susednej krajine, píše telex.hu.
Orbánova vláda vyhlásila stav núdze prvýkrát v marci 2016, vtedy bola príčinou masová migrácia. Stav núdze pre vojnu na Ukrajine na návrh kabinetu vyhlásili pôvodne 1. novembra 2022. Priebežne ich vláda predlžovala.
Kritici upozorňujú, že vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze môže odkláňať od zákonov a má možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva. Maďarská ľudskoprávna organizácia Spoločnosť za občianske slobody (TASZ) upozornila na to, že snahou kabinetu je prispôsobiť si pravidlá hry vlastným potrebám. Vládnutie dekrétmi podľa TASZ ďalej degraduje význam zákonodarného zboru.
