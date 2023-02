Orbán opäť vyzval na okamžité prímerie na Ukrajine

Budapešť 7. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok znova vyzval na okamžité prímerie na Ukrajine a na mierové rozhovory, ale i na zmysluplnú politickú diskusiu o bruselských sankciách, ktoré podľa jeho mienky ničia európsku ekonomiku. Podľa agentúry MTI o tom premiér hovoril na prípravnej videokonferencii pred štvrtkovým summitom Európskej únie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbánov hovorca Bertalan Havasi spresnil, že do videokonferencie sa zapojili predsedovia vlád Poľska, Belgicka, Fínska a Malty, bulharský prezident Rumen Radev a predseda Európskej rady Charles Michel. Hlavnými témami rozhovorov boli vojna na Ukrajine, ekonomické problémy Európy a ilegálna migrácia.



Maďarský ministerský predseda vyjadril názor, že v tejto situácii by sa mal prístup k európskym fondom súdržnosti a k fondom na obnovu pre členské štáty Európskej únie podstatne zrýchliť a zjednodušiť.



V súvislosti s migráciou Orbán vyzval Európsku úniu, aby sa zapojila do financovania ochrany hraníc. "Hraničné zábrany totiž chránia celú Európu," zdôvodnil maďarský premiér.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)