Orbán oslávi narodeniny účasťou na finále futbalovej Európskej ligy

Budapešť 31. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády a predseda Fideszu Viktor Orbán oslávi svoje stredajšie 60. narodeniny účasťou na finále Európskej ligy na štadióne Puskás Aréna v Budapešti, kde zabojujú Sevilla s AS Rím. S odvolaním sa na server blikk.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.povedal pre Blikk Orbán, ktorý súčasne zdôraznil, že tak ako každý rok v tento deň určite navštívi mamu.Premiér bude na štadióne rokovať s predstaviteľmi Únie európskych futbalových zväzov (UEFA), potom sa však ponáhľa domov, pretože na druhý deň skoro ráno odchádza na oficiálnu cestu do zahraničia.Server v súvislosti s otázkou odchodu Orbána do dôchodku citoval jeho slová z 23. mája na katarskom hospodárskom fóre, kde povedal:Orbán vo vlaňajších parlamentných voľbách vyhral piatykrát voľby a obsadil kreslo predsedu vlády, pričom štyrikrát za sebou vo voľbách zvíťazil s dvojtretinovou väčšinou.