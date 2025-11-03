Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán ostro kritizoval plány EÚ na financovanie Ukrajiny

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Zbrane, rekonštrukcia, dôchodky, platy - pričom účet by bol vystavený na Európu. Nenašli sa žiadni iní hlupáci, ktorí by sa k tomuto pridali, napísal Orbán.

Budapešť 3. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok na Facebooku ostro kritizoval Európsku úniu za jej plány týkajúce sa financovania Ukrajiny. Pripomenul analýzu týždenníka The Economist, podľa ktorej by Ukrajina potrebovala v nadchádzajúcich štyroch rokoch 400 miliárd USD (346 miliárd eur), ktoré by podľa Bruselu uhradila Európa, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Zbrane, rekonštrukcia, dôchodky, platy - pričom účet by bol vystavený na Európu. Nenašli sa žiadni iní hlupáci, ktorí by sa k tomuto pridali,“ napísal Orbán. Podľa jeho slov je toto dôvod nervozity Bruselu a práve preto chce siahnuť po zmrazených ruských aktívach, preto chce reformovať systém dotácií EÚ a brať si nové pôžičky. Maďarsko to však odmieta, nemá dôvod financovať Ukrajinu ani politicky, ani ekonomicky, ani morálne, zdôraznil Orbán.

„Nie sme (v tomto) v Európe sami, ale sme najotvorenejší. Preto neustále útočia z Bruselu. Potrebujú poslušnú vládu s Európskou prokuratúrou, hospodárskou politikou v súlade s EÚ, bruselskými expertmi a s dosadeným premiérom,“ dodal.

„V nasledujúcich štyroch rokoch chceme podporovať maďarské rodiny, maďarské podniky a maďarských dôchodcov. Preto zavádzame daňové úľavy pre matky s troma a dvoma deťmi, rozširujeme trojpercentnú pôžičku pre podniky a preto zavedieme aj 14. mesačný dôchodok,“ uzavrel Orbán.





