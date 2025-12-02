< sekcia Zahraničie
Orbán ostro kritizoval údajný ekonomický program strany TISZA
Autor TASR
Budapešť 2. novembra (TASR) - Balík ekonomickej politiky maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA označil v utorok v príspevku na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán za „ľavicové reštrikčné opatrenia, a to v každom ohľade“. Plán balíka zverejnil v pondelok server index.hu. Dodal však, že TISZA existenciu tohto plánu popiera, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán v príspevku podotkol, že ak by sa naplnili plány uvedené v dokumente, v prípade nástupu vlády strany TISZA by to viedlo k výraznému zvýšeniu daní, progresívnemu zdaňovaniu, „rabovaniu“ podnikov, k preverovaniu pôvodu majetkov, pričom by TISZA enormne finančne zaťažila rodiny a drobných podnikateľov.
Premiér zdôraznil, že smerovanie balíka nie je prekvapujúce, keďže stranu podporujú „ľavicoví experti, ľavicoví herci a hudobníci“ a jej hlavnú podporu tvorí „ľavicová tlač a ľavicová politická elita“ v Bruseli.
Ekonomický plán v rozsahu niekoľkých stoviek strán zverejnený serverom index.hu načrtáva najradikálnejšiu transformáciu maďarských verejných výdavkov za najmenej desaťročie. Zbierka politických štúdií s názvom Program hospodárskej konvergencie Maďarska 2027 – 2035 odvtedy vyvolala obrovský ohlas, aj keď TISZA tvrdí, že plán neexistuje, píše server.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
