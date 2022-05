Orbán oznámil vyhlásenie stavu vojnovej hrozby

Budapešť 24. mája (TASR) - Maďarská vláda v súlade s ústavou vyhlásila s platnosťou od utorňajšej polnoci stav vojnovej hrozby. Oznámil to premiér Viktor Orbán vo videozázname zverejnenom v utorok večer na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Vláda využijúc právo zakotvené v ústave vyhlasuje od dnešnej polnoci stav vojnovej hrozby," povedal premiér, ktorý zdôraznil, že kabinet, ktorý v utorok zložil v parlamente sľub, začal okamžite pracovať, pretože v susednej krajine zúri vojna. "Je to vojna, ktorej koniec ešte nikto nevidí," zdôraznil.



"Táto vojna znamená priebežnú hrozbu pre Maďarsko, ohrozuje fyzickú bezpečnosť, ale je aj hrozbou bezpečnosti dodávky energií pre hospodárstvo i rodiny, ako aj pre ich materiálnu bezpečnosť. Vidíme, že bruselské sankcie vedú k obrovskému ekonomickému rozvratu a k drastickému zvyšovaniu cien," povedal Orbán.



Vláda v takejto situácii potrebuje manévrovací priestor a okamžitú akcieschopnosť, zdôvodnil premiér toto mimoriadne opatrenie. Orbán dodal, že podobne, ako to bolo aj v prípade stavu núdze počas koronavírusovej pandémie, stav vojnovej hrozby umožňuje kabinetu okamžite reagovať a všetkými možnými prostriedkami "chrániť Maďarsko a maďarské rodiny".



Poslanci parlamentu v utorok schválili vládny návrh ústavy, ktorý sa týka vojnového konfliktu a humanitárnej katastrofy. Návrh desiatej novely základného zákona Maďarska schválilo 136 poslancov, 36 bolo proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Vláda ňou dopĺňa ustanovenia týkajúce sa stavu núdze o prípady humanitárnej katastrofy a vojnového konfliktu v susednej krajine.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)