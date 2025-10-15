< sekcia Zahraničie
Orbán oznámil, že sa opäť stretne s Trumpom
Budapešť 15. októbra (TASR) - Dátum ďalšieho stretnutie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s americkým prezidentom Donaldom Trumpom je už stanovený. Potvrdil to Orbán v stredu v rozhovore pre server mandiner.hu, termín však nespresnil, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Stretnutie bude, a to už čoskoro,“ povedal Orbán, ktorý dátum stretnutia, o ktorom sa hovorí od januára, zatiaľ neprezradil, pretože sa podľa neho ešte musia dohodnúť na niekoľkých otázkach.
Podľa jeho slov ešte nie je jasné, či americký prezident príde do Maďarska, alebo pocestuje on do Spojených štátov. Orbán poznamenal, že témy stretnutia sú pripravené na 80 percent, a že budú diskutovať najmä o ekonomických otázkach s dôrazom na ekonomický balík amerických investícií prichádzajúcich do Maďarska.
Orbán sa s Trumpom stretli vlani v decembri v sídle znovuzvoleného amerického prezidenta Mar-a-Lago na Floride. Obaja lídri sa stretli predtým aj v júli a rokovali o "možnostiach mieru", pričom Orbán presadzoval prímerie na Ukrajine.
