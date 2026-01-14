< sekcia Zahraničie
Orbán oznámil, že spúšťa petíciu proti fondom EÚ na pomoc Ukrajine
Orbán podotkol, že Ukrajina požaduje od EÚ celkovo 800 miliárd dolárov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 14. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku oznámil, že Maďarsko spúšťa petíciu proti fondom EÚ určeným pre Ukrajinu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
V dramatickom príspevku premiér vyzval Maďarov, aby spojili svoje sily a odmietli požiadavky bruselských byrokratov a vyslali tak odkaz, že „nie sú ochotní zaplatiť cenu vojny“.
Orbán podotkol, že Ukrajina požaduje od EÚ celkovo 800 miliárd dolárov. Podľa neho chce Brusel túto astronomickú sumu vybrať od členských štátov vrátane Maďarska.
„Požiadavky Bruselu treba rázne odmietnuť, pretože by to pre maďarské rodiny znamenalo veľkú záťaž,“ dodal predseda vlády.
Európska komisia v stredu predstavila balík legislatívnych návrhov na zabezpečenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na roky 2026 a 2027. Pokryť ju má rezerva rozpočtu EÚ a eurokomisia preto navrhla zmeniť nariadenie o svojom viacročnom finančnom rámci aj tzv. Nástroj pre Ukrajinu. EÚ by chcela začať poskytovať finančnú podporu Ukrajine v druhom štvrťroku 2026. Slovensko, Maďarsko a Česko si na decembrovom summite EÚ vyjednali výnimku z istenia tejto pôžičky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
V dramatickom príspevku premiér vyzval Maďarov, aby spojili svoje sily a odmietli požiadavky bruselských byrokratov a vyslali tak odkaz, že „nie sú ochotní zaplatiť cenu vojny“.
Orbán podotkol, že Ukrajina požaduje od EÚ celkovo 800 miliárd dolárov. Podľa neho chce Brusel túto astronomickú sumu vybrať od členských štátov vrátane Maďarska.
„Požiadavky Bruselu treba rázne odmietnuť, pretože by to pre maďarské rodiny znamenalo veľkú záťaž,“ dodal predseda vlády.
Európska komisia v stredu predstavila balík legislatívnych návrhov na zabezpečenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na roky 2026 a 2027. Pokryť ju má rezerva rozpočtu EÚ a eurokomisia preto navrhla zmeniť nariadenie o svojom viacročnom finančnom rámci aj tzv. Nástroj pre Ukrajinu. EÚ by chcela začať poskytovať finančnú podporu Ukrajine v druhom štvrťroku 2026. Slovensko, Maďarsko a Česko si na decembrovom summite EÚ vyjednali výnimku z istenia tejto pôžičky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)