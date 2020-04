Maďarsko zmierni obmedzenia pohybu s výnimkou Budapešti a okolia

Budapešť 29. apríla (TASR) - V Budapešti a v jej okolí zostávajú v platnosti obmedzenia pohybu osôb, avšak v ďalších regiónoch krajiny budú od 3. mája platiť miernejšie epidemiologické opatrenia, vyhlásil v stredu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Podľa spravodajského servera Index.hu premiér po rokovaní kabinetu spresnil, že medzi tieto miernejšie opatrenia patrí neobmedzený čas otvorenia obchodov, znovuotvorenie reštauračných zariadení a kaviarní, ktoré majú terasy či záhrady, ale otvoriť budú môcť už aj kúpaliská.



V obchodoch a v prostriedkoch verejnej dopravy budú musieť ľudia dodržiavať medzi sebou poldruhametrovú vzdialenosť a povinné bude nosenie rúšok alebo iný spôsob zakrytia tváre.



Seniori aj naďalej budú môcť nakupovať v časovom pásme od 09.00 h do 12.00 h.



Orbán konštatoval, že vďaka vynaloženému úsiliu sa zdá byť maďarské zdravotníctvo pripravené aj na riešenie masovej nákazy, a ako zdôraznil, dnes sa už netreba obávať, že by niekto zostal bez opatery. "Postupne a podľa prísneho scenára sa pokúsime vrátiť do normálneho života," dodal.



Počet obetí ochorenia COVID-19 stúpol do štvrtka v Maďarsku za posledný deň o deväť na celkových 300. Nakazených novým druhom koronavírusu pribudlo 78, celkový počet potvrdených infikovaných dosiahol 2727.







spravodajca TASR Ladislav Vallach