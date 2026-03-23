< sekcia Zahraničie
Orbán: Patrioti by sa mohli stať rozhodujúcimi lídrami v Európe
Do maďarskej metropoly pricestovali líderka francúzskeho Národného zhromaždenia Marine Le Penová, podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini či predseda holandskej Strany za slobodu Geert Wilders.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 23. marca (TASR) - Za účasti niekoľkých európskych pravicových lídrov sa začalo v pondelok 1. Budapeštianske vlastenecké zhromaždenie. Účastníci podujatia by sa mohli v priebehu niekoľkých rokov stať rozhodujúcimi lídrami v Európe. Vyhlásil to vo svojom prejave premiér Viktor Orbán, podľa ktorého ich cieľom je „obsadenie“ Bruselu. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Do maďarskej metropoly pricestovali napríklad líderka francúzskeho Národného zhromaždenia (RN) Marine Le Penová, podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini (Liga) či predseda holandskej Strany za slobodu (PVV) Geert Wilders.
Pred podujatím Orbán v reakcii na otázky novinárov povedal, že prípad údajného odpočúvania šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa je „vážna“ kauza.
„Skutočnosť, že minister zahraničných vecí suverénnej krajiny je odpočúvaný v spolupráci s úradmi a tajnými službami inej krajiny, pričom sa využívajú maďarskí novinári, alebo aspoň jeden určite, je veľmi vážna. Najvážnejšie je, že sa zdá byť jasné, že toto všetko sa dialo s vedomím (mimoparlamentnej opozičnej) strany Tisza a jednoznačne sa zdá, že sa to dialo v jej záujme. Toto však už presahuje všetky hranice,“ povedal maďarský premiér.
K zhromaždeniu patriotov Orbán povedal, že ak sú ľudia zvedaví na budúcnosť, mali by pozorne sledovať toto podujatie, pretože jej účastníci budú do dvoch až troch rokov lídrami Európy. Podľa slov premiéra sú to ľudia, ktorí sa spojili, aby „zabrali“ Brusel.
Účastníci zhromaždenia podľa agentúry MTI prijali Budapeštiansky manifest patriotov, v ktorom zdôraznili, že Európa sa dostala na križovatku. Podľa nich ide o zachovanie slobody, suverenity a kultúry národov. V manifeste sa uvádza, že dnes už len patrioti predstavujú rastúci tábor Európanov, ktorí si chcú udržať kontrolu nad svojou vlastnou budúcnosťou.
V dokumente sa tiež zdôrazňuje, že patrioti odmietajú akékoľvek úsilie zamerané na vytvorenie európskeho superštátu, používanie zásad právneho štátu ako skreslenej politickej zbrane proti demokraticky zvoleným vládam, pevne stoja za zachovaním energetickej suverenity národov, nesúhlasia s masovou imigráciou, ktorá podkopáva bezpečnosť, súdržnosť a identitu európskych spoločností.
Aliancia krajne pravicových strán v Európskom parlamente (EP) nazvaná Patrioti pre Európu (PfE) vznikla po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Tri zakladajúce strany boli Fidesz (Maďarsko), ANO 2011 (Česko) a FPÖ (Rakúsko). Neskôr sa k nim pridali aj Národné združenie Marine Le Penovej (Francúzsko), Lega (Taliansko), Vox (Španielsko), PVV Geerta Wildersa (Holandsko), Chega (Portugalsko), Danish People's Party (Dánsko) a Vlaams Belang (Belgicko). Aktuálne ide o tretiu najsilnejšiu skupinu v Európskom parlamente.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
